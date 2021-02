Usa: Burns, da Cina principale minaccia per la nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta la principale minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Lo ha detto William Burns, nominato dal presidente Usa, Joe Biden, come futuro direttore della Cia. Parlando nel corso di un’audizione di fronte alla commissione Intelligence del Senato, Burns ha criticato fortemente la postura della Repubblica popolare durante la presidenza di Xi Jinping, il cui approccio è stato definito in termini di "ambizione e assertività aggressive e palesi". "Questa – ha spiegato Burns - non è come la competizione con l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda”. E ha aggiunto: "Questo è un avversario con un'ambizione tecnologica straordinaria e capace anche in termini economici". (segue) (Nys)