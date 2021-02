Usa: New York, governatore Cuomo accusato di molestie da ex assistente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha avviato un'indagine in merito alla gestione dell'emergenza pandemica da parte dello Stato di New York, e in particolare dell'ufficio del governatore Cuomo. L'ufficio del procuratore del distretto orientale di New York sta indagando una serie di membri non precisati della task force contro il coronavirus istituita da Cuomo; secondo il quotidiano "The Hill", inoltre, la maggioranza democratica al Senato statale di New York si è attivata per revocare i poteri emergenziali concessi al governatore all'inizio dell'emergenza pandemica: un'iniziativa che il quotidiano definisce "atipica" perché rivolta a un governatore esponente del medesimo schieramento politico. I Democratici paiono intenzionati a prendere le distanze dal governatore, al centro da settimane di pesanti accuse in merito ai decessi causati dalla Covid-19 nelle residenze per anziani. Lo scorso anno, poco dopo l'istituzione della task force statale contro il coronavirus, il dipartimento della Salute di New York aveva annunciato che le case di lungo degenza per anziani erano obbligate a riammettere gli ospiti dimessi dagli ospedali, anche quando questi ultimi risultavano ancora positivi al coronavirus. Il mese scorso l'ufficio della procuratrice generale Letitia James ha accusato l'amministrazione Cuomo di aver ritardato la comunicazione di migliaia di decessi nelle case per anziani. (Nys)