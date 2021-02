Autostrade: inviata ad Atlantia offerta vincolante da Cdp, Blackstone e Macquarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, al termine del processo decisionale dei relativi organi deliberanti, ha inviato oggi ad Atlantia l'offerta vincolante per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06 per cento, detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia (Aspi), ovvero per l'acquisto fino al 100 per cento della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. E’ quanto si legge in una nota di Aspi.(Com)