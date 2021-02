Argentina: attività economica al -10 per cento nel 2020 secondo i dati ufficiali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo rapporto della Banca mondiale (Bm) diffuso il 5 gennaio l'Argentina dovrebbe registrare invece una crescita del pil del +4,9 per cento nel 2021. A permettere una forte ripresa dell'attività economica nel paese dopo tre anni di recessione acuita negli ultimi 9 mesi dall'impatto della pandemia del nuovo coronavirus, si legge nel documento della Bm, è "la flessibilizzazione delle misure di prevenzione contro la Covid-19" oltre alla "diminuzione delle incertezze legate alla ristrutturazione del debito estero", fattori che favoriranno "la ripresa del consumo e degli investimenti privati". La ripresa dell'Argentina avverrà tuttavia a partire da un crollo dell'economia tra i più accentuati della regione nel 2020. L'istituto finanziario multilaterale prevede infatti per l'anno appena concluso una caduta del pil del -10,6 per cento, che segue il -2,1 per cento del 2019 e il -2,6 per cento del 2018. (Abu)