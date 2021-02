Usa: Biden proroga stato d'emergenza per pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha emesso un provvedimento con il quale prolunga oltre il primo marzo lo stato di emergenza nazionale in relazione alla pandemia di Covid-19. In una nota ufficiale riportata sul sito della Casa Bianca, si legge che "il Covid resta un significativo rischio per la sanità e la sicurezza nazionale". Il presidente ha colto l'occasione per ricordare ancora una volta che fino a oggi la pandemia è costata la vita a oltre 500 mila cittadini Usa. (Nys)