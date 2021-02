Difesa: Usa, capo Pentagono Austin esorta militari a vaccinarsi contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha esortato i membri delle Forze armate Usa a vaccinarsi contro il coronavirus. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che il capo del Pentagono ha espresso il suo appello con una dichiarazione video dopo che, la scorsa settimana, è emerso che circa un terzo del personale militare statunitense ha rinunciato a ricevere le dosi del vaccino anti-Covid. "Se credi, come ho fatto io, che (essere vaccinato) sia la cosa giusta per te, spero che considererai di accettarlo quando ti verrà offerto", ha detto Austin. Nella sua dichiarazione, il segretario alla Difesa ha incoraggiato chiunque sia preoccupato per la sicurezza del vaccino a visitare i siti web dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e del dipartimento della Difesa per ulteriori informazioni. (segue) (Nys)