Myanmar: Giappone valuta blocco nuovi progetti di assistenza in risposta al golpe (3)

- Anche l'Unione europea è pronta ad adottare misure restrittive nei confronti dei diretti responsabili del colpo di Stato militare in Myanmar e dei loro interessi economici. E' quanto contenuto nelle conclusioni adottate oggi dal Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, che condannano con la massima fermezza il colpo di Stato militare compiuto in Myanmar il primo febbraio 2021. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha sottolineato che l'Unione è dalla parte del popolo birmano. Nelle conclusioni i ministri hanno chiesto un allentamento dell'attuale crisi attraverso la fine immediata dello stato di emergenza, il ripristino del legittimo governo civile e l'apertura del Parlamento neoeletto. Hanno nuovamente invitato le autorità militari a rilasciare immediatamente e incondizionatamente il presidente Win Myint, la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e tutti coloro che sono stati arrestati in relazione al colpo di Stato. (segue) (Git)