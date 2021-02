Myanmar: Giappone valuta blocco nuovi progetti di assistenza in risposta al golpe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i ministri dell'Ue, non solo le autorità dovrebbero esercitare la massima moderazione, ma tutte le parti dovrebbero astenersi dalla violenza. Sebbene l'Ue sia pronta a sostenere il dialogo con tutte le principali parti interessate per risolvere la situazione, il Consiglio ha affermato che l'Ue è pronta ad adottare misure restrittive nei confronti dei diretti responsabili del colpo di Stato militare e dei loro interessi economici. Allo stesso tempo, l'Ue continuerà a rivedere tutti i suoi strumenti politici man mano che la situazione evolve, compresa la sua politica in materia di cooperazione allo sviluppo e le sue preferenze commerciali. L'Ue continuerà a fornire assistenza umanitaria e cercherà di evitare misure che potrebbero incidere negativamente sulla popolazione del Myanmar, in particolare quelle che si trovano nelle circostanze più vulnerabili. (segue) (Git)