Myanmar: Giappone valuta blocco nuovi progetti di assistenza in risposta al golpe (5)

- Il Regno Unito e il Canada hanno imposto già il 18 febbraio una serie di sanzioni ai vertici delle Forze armate birmane coinvolti nel golpe verificatosi il primo febbraio scorso in quel Paese dell'Asia Meridionale. L'adozione delle sanzioni giunge mentre nel Myanmar il numero delle persone arrestate a seguito del golpe militare è aumentato a quasi 500, e diversi mandati d'arresto sono stati spiccati nei confronti di personalità politiche, culturali e dell'attivismo civile birmano. Le sanzione adottate dal Regno Unito colpiscono il ministro della Difesa della giunta militare birmana, generale Mya Tun Oo, il ministro dell'Interno, tenente generale Soe Htut, e il viceministro dell'Interno, tenente generale Than Hlaing. I tre ufficiali subiranno il congelamento degli asset e non potranno fare ingresso nel Regno Unito. Londra ha anche adottato misure tese a impedire che l'aiuto umanitario e allo sviluppo britannico venga veicolato alla giunta militare, e perché raggiunge invece solo "i più poveri e vulnerabili". (Git)