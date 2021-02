Usa: Biden, evitare che carenza microchip possa essere usata come leva contro il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di semiconduttori che affligge il mercato globale evidenzia la necessità per gli Stati Uniti di "smettere di rincorrere" i leader del settore. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo la firma di un nuovo ordine esecutivo volto a tutelare le catene di distribuzione delle industrie strategiche negli Stati Uniti. L'inquilino della Casa Bianca ha avvertito che ignorare il problema rischierebbe di esporre gli Usa a "conseguenze gravi": In alcuni casi, edificare la resilienza significherà aumentare la nostra produzione domestica di alcuni tipi di elementi", ha detto Biden, riferendosi indirettamente alle terre rare, di cui ad oggi la Cina detiene il monopolio della produzione mondiale. "In altri casi, significherà lavorare più da vicini con i nostri amici e partner più fidati, nazioni che condividono i nostri valori, così che le nostre catene di fornitura non possano essere usate come leva contro di noi". La vicedirettrice del Consiglio economico nazionale, Sameera Fazili, ha puntualizzato che affrontare le vulnerabilità logistiche e di approvvigionamento del Paese "non comporterà sempre un'azione indipendente. La risposta a queste debolezze non potrà essere sempre l'aumento della produzione domestica", ha detto Fazili. Secondo Peter Harrell, direttore per le politiche economiche internazionali e la competitività del Consiglio economico nazionale, "ci aspettiamo di fare uso di un mix di incentivi per incoraggiare la produzione nel nostro Paese", ha anche "un aumento delle scorte, lavorando coi nostri alleati e partner per garantire flussi aperti transfrontalieri". (segue) (Nys)