Usa: Biden, evitare che carenza microchip possa essere usata come leva contro il Paese (2)

- Il decreto firmato ieri dal presidente Biden punta a "proteggere i lavoratori americani”. Il testo prevede una revisione di 100 giorni sulla produzione di semiconduttori, materiali utilizzati per segmenti strategici del tessuto produttivo come aeroplani e batterie. L'iniziativa dell'amministrazione Biden prevede uno sforzo coordinato con Taiwan, Giappone e Corea del Sud. Gli Stati Uniti intendono condividere informazioni con i Paesi alleati in merito alle catene di fornitura strategiche, e agevolare lo sviluppo di produzioni complementari. Tra le iniziative allo studio dell'amministrazione Biden ci sarebbe anche un quadro normativo e logistico per la condivisione di forniture critiche in caso di emergenza, e l'avvio di discussioni in merito all'accumulo di scorte condivise e di capacità produttiva di riserva. Ai partner dell'iniziativa potrebbe essere richiesto di ridurre l'esposizione economica alla Cina. Gli Stati Uniti hanno visto crollare la loro quota globale di produzione dei semiconduttori, che secondo il Boston Consulting Group è calata dal 37 per cento del 1990 al 12 per cento. Washington ha chiesto un aumento dell'output a Taiwan, che detiene una quota globale del 22 per cento, ma i cui stabilimenti operano già a pieno regime. Secondo il Boston Consultin Group, la Cina arriverà a detenere la leadership mondiale nella produzione di semiconduttori nel 2030, con una quota del 24 per cento, grazie a sussidi pubblici stimati in 100 miliardi di dollari. (Nys)