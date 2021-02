Serbia-Kosovo: eurodeputati commissione esteri, Pristina risolva problemi interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo dovrebbe risolvere i problemi interni nel suo approccio al dialogo con la Serbia. E' quanto contiene una relazione, approvata dai deputati europei della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, con la quale gli europarlamentari accolgono con favore "il costante e forte impegno del Kosovo ad avanzare sul suo cammino europeo, nonché il grande sostegno all'integrazione europea nella popolazione", ma "si rammaricano che il Paese continui a dover affrontare l'instabilità politica". Per questo, invitano tutte le forze politiche a riformare il sistema così da migliorare la certezza del diritto e il processo di formazione di un nuovo governo. I deputati accolgono con favore i progressi compiuti nell'adattamento del quadro giuridico sullo stato di diritto, ma deplorano "il livello debole di attuazione" e invitano le autorità del Kosovo a intensificare i loro sforzi per far rispettare queste leggi a beneficio dei loro cittadini. La lotta alla corruzione deve intensificarsi a tutti i livelli, secondo i deputati, che temono che, nonostante un quadro normativo adeguato, il sistema giudiziario continui a essere minato da carenze in materia di responsabilità, trasparenza e interferenze politiche. Per i deputati, le imprese di proprietà pubblica devono essere più responsabili e deve esserci un migliore controllo finanziario su di loro. (segue) (Beb)