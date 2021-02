Serbia-Kosovo: eurodeputati commissione esteri, Pristina risolva problemi interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli europarlamentari ribadiscono la loro richiesta di progresso e un chiaro impegno politico per la riforma della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i media, i deputati ribadiscono la necessità di garantire la piena trasparenza, compresa quella della proprietà dei media, nonché l'indipendenza dei media, liberi da qualsiasi influenza politica. Allo stesso tempo, però, riconoscono che, nonostante alcune sfide, in Kosovo esiste un ambiente mediatico pluralistico e vivace. I deputati sottolineano che la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una priorità e una condizione preliminare per l'adesione all'Ue di entrambi i Paesi. Per questo, esortano i governi serbo e kosovaro ad astenersi da qualsiasi azione che possa minare la fiducia tra le parti e mettere a rischio la continuazione costruttiva del dialogo. In questo contesto, invitano il Kosovo ad affrontare i problemi interni in corso nel suo approccio al dialogo. I deputati fanno notare che cinque Stati membri dell'Ue non hanno ancora riconosciuto il Kosovo e ribadiscono il loro invito a farlo. Sottolineano che l'indipendenza del Kosovo è irreversibile e che il riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri dell'Ue sarebbe vantaggioso per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia (Beb)