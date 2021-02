Governo: Occhiuto, FI esprime figure competenti, autorevoli e determinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La squadra di governo è completa. Forza Italia esprime figure competenti, autorevoli e determinate nell'imprimere quel cambio di marcia necessario, auspicato dal presidente Berlusconi, per il bene del Paese. A Deborah Bergamini, Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Francesco Battistoni, Gilberto Pichetto Fratin e Giuseppe Moles, neo sottosegretari azzurri, un sincero in bocca al lupo". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Roberto Occhiuto. (Com)