M5s: Bonafede, deve avere prospettiva rinnovamento, Conte ne rappresenta pilastro importante

- "Conte è una risorsa per questo Paese. Il governo Conte bis ha avuto una grande credibilità ed è per questa credibilità che oggi possiamo lavorare sui 209 miliardi del Recovery plan". Lo ha detto l'ex ministro della Giustizia ed esponente del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, ospite ad "Otto e mezzo" su La7. "Il M5s - ha continuato il deputato - deve avere una prospettiva di rinnovamento e Conte ne rappresenta un pilastro importante. Nelle sue dichiarazioni pubbliche ha dato una disponibilità di massima, io gli ho detto che il contributo che lui può dare - si vedrà in che ruolo - è fondamentale per M5s. Nel Movimento c'è un confronto interno, ma respiro un'ampia disponibilità su Conte. Il mio auspicio, guardando in questa prospettiva, è che il M5s si strutturi sui territori". (Rin)