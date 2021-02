Covid: Carnevali (Pd), bene Speranza, garantire congedi ai genitori e più governance per campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Pd ha aggiunto: "Ora si apre una stagione nuova, e noi ci siamo impegnati in quest'Aula a percorrere una strada di unità nazionale, di impegno comune. I dati dei contagi, purtroppo, sono ancora troppo alti. Ma voglio sottolineare - ha concluso Carnevali - che dobbiamo affrontare con forza la questione femminile, ancora più marcata in periodo di pandemia per non costringere le donne la scegliere tra abbandonare il lavoro o accudire i figli a casa. Serve affrontare la gestione vaccinale con più governo nazionale, la campagna immunitaria al momento è troppo diseguale sul nostro territorio". (Rin)