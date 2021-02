Usa: procura distrettuale New York indaga su documenti finanziari Steve Bannon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha intenzione di esaminare i documenti finanziari relativi alla raccolta fondi promossa da Steve Bannon per la costruzione del muro di confine tra Usa e Messico. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando fonti vicine al dossier e sottolineando che si tratta di un passaggio dell’indagine penale sull'ex capo stratega dell'ex presidente Donald Trump. I pubblici ministeri hanno richiesto i documenti dopo che Trump, a fine gennaio, ha graziato Bannon, accusato di ver frodato migliaia di finanziatori di un progetto in crowdfunding per la costruzione del muro.(Nys)