Argentina: attività economica al -10 per cento nel 2020 secondo i dati ufficiali (2)

- Mentre a novembre sono stati quattro i settori che hanno mostrato incrementi su base annua, nell'ultimo mese dell'anno se ne sono aggiunti altri due: l'edilizia (+6,3 per cento), che ha registrato la sua prima crescita in quasi 30 mesi, e la pesca (+6,5 per cento). Parallelamente, la ripresa del commercio (+10,7 per cento), dell'industria (+4,5 per cento), dell'intermediazione finanziaria (+11,3 per cento) e del settore elettrico, del gas e dell'acqua (+2,7 per cento). All'estremo opposto, le flessioni annuali più significative di dicembre si sono registrate, come nei mesi precedenti, nel settore trasporti e comunicazioni (-19,2 per cento) e nel settore alberghiero e della ristorazione (-47,1 per cento). (segue) (Abu)