Argentina: attività economica al -10 per cento nel 2020 secondo i dati ufficiali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale ha corretto al ribasso le previsioni sulla crescita economica dell'Argentina nel 2021 portandole ad un +4,5 per cento rispetto al +4,9 per cento delle precedenti stime. E' quanto afferma l'aggiornamento di febbraio sulle prospettive regionali dell'America Latina a cura del direttore per l'Emisfero occidentale dell'istituto di credito multilaterale, Alejandro Werner. Parallelamente l'Fmi migliora invece le previsioni circa il calo del pil che l'Argentina registrerà in relazione al 2020, portandole da un -11,4 per cento ad un -10,4 per cento. Il documento segnala in questo senso "la forte ripresa superiore al previsto in alcune delle economia più grandi della regione, come Brasile, Perù ed Argentina nel terzo trimestre del 2020". Il pronostico del Fondo monetario è inoltre di un punto inferiore a quello previsto dal governo di Alberto Fernandez nella legge di Bilancio per il 2021, fissato ad un +5,5 per cento del Pil. (segue) (Abu)