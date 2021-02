Usa-Canada: Biden, non vedo l’ora di collaborare con premier Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato positivamente l’incontro tenuto nelle scorse ore con il primo ministro canadese Justin Trudeau. ''Quando ho incontrato il primo ministro nel 2016 – ha scritto Biden in un messaggio su Twitter - ho detto che il mondo aveva bisogno di più leader come lui. Da allora molto è cambiato, ma il mio sentimento rimane lo stesso. Non vedo l'ora di vedere cosa realizzeremo negli anni a venire''.(Nys)