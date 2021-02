© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io e Renzi abbiamo due visioni differenti sulla giustizia: non c'è dubbio, ma la giustizia è stata solo uno dei pretesti utilizzati da Renzi per far cadere il governo". Lo ha sottolineato l'ex ministro della Giustizia ed esponente del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Rin)