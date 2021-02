Usa-Iran: dipartimento di Stato, la nostra pazienza “non è illimitata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha affermato che la pazienza degli Stati Uniti verso l’Iran, per quello che concerne il ritorno ai colloqui per l’accordo sul nucleare (Joint comprehensive plan of action, o Jcpoa), “non è illimitata”. E ha aggiunto: “Riteniamo, e il presidente è stato molto chiaro su questo, che la maniera più efficace di assicurarsi che l'Iran non possa acquisire un'arma nucleare sia attraverso la diplomazia". La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno accettato l'invito da parte dell'Unione europea a sedersi a un tavolo con l'Iran, volto a verificare se sussistono le condizioni per rilanciare l'accordo sul nucleare pattuito dall’amministrazione di Barack Obama nel 2015 e abbandonato dal successore, Donald Trump, nel 2018. Il formato negoziale P5+1 è composto dai cinque membri del Consiglio di Sicurezza Onu (Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) e in aggiunta la Germania. Insieme a Iran e Stati Uniti, sono questi i paesi coinvolti nel Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa).(Nys)