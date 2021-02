Usa: Biden firma ordine esecutivo per tutela catena forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a tutelare la catena di distribuzione negli Stati Uniti. Al momento della firma, l’inquilino della Casa Bianca ha spiegato che si tratta di un decreto "per proteggere i lavoratori americani”. Il testo prevede una revisione di 100 giorni sulla produzione di semiconduttori, materiali utilizzati per segmenti strategici del tessuto produttivo come aeroplani e batterie. Biden ha definito l’incontro bipartisan che ha preceduto la firma del decreto come “il miglior incontro dal mio insediamento”. E ha aggiunto: “Eravamo tutti sulla stessa linea, è stato come ai vecchi tempi".(Nys)