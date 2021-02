Usa: Biden annulla ordini esecutivi Trump su visti d'ingresso, città e architettura federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli standard architettonici fanno riferimento ad un ordine che Trump ha firmato lo scorso dicembre intitolato "Promuovere la bella architettura civica federale" in cui dichiarava che gli edifici federali "dovrebbero elevare e abbellire gli spazi pubblici, ispirare lo spirito umano, nobilitare gli Stati Uniti e ottenere il rispetto del pubblico in generale". Biden ha inoltre annullato un’iniziativa di Trump - prorogata due volte – per la sospensione di tutta una serie di tipologie di visto d’ingresso negli Usa. L'ex presidente aveva esteso tali restrizioni fino alla fine di marzo prima di lasciare l'incarico. L'amministrazione Trump ha sempre sostenuto che i divieti di visto erano necessari durante la pandemia di coronavirus per garantire che i lavoratori Usa fossero protetti mentre l'economia si stava lentamente riprendendo. Ma nel revocare la misura, Biden ha sostenuto che in realtà tali restrizioni danneggianoo il paese non solo per la separazione di membri della stessa famiglia ma anche per i danni arrecati alle industrie degli Stati Uniti che “utilizzano talenti da tutto il mondo", ha spiegato il presidente. (Nys)