Covid: Carnevali (Pd), bene Speranza, garantire congedi ai genitori e più governance per campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato le comunicazioni del ministro Speranza. Purtroppo non abbiamo ancora la consapevolezza dei rischi che dovremo affrontare. La proprietà esclusiva dei brevetti diventi utilizzo diffuso come bene comune, investire e sostenere il sistema del farmaco che rappresenta un asse fondamentale del sistema salute ancor prima che sia di quello economico e industriale". Lo ha dichiarato Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali alla Camera, nel suo intervento in Aula a Montecitorio. "Troverà il Pd sempre dalla stessa parte - ha proseguito l'esponente democratica - dalla parte della salute, dalla parte della protezione del singolo e di ogni comunità, dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure, dalla parte dei lavoratori e delle piccole e medie imprese, dalla parte di coloro che hanno pagato il prezzo più alto delle chiusure. Le ferite provocate dal Covid sono profonde, dal punto di vista sociale, economico, educativo e culturale. Ridurre i contagi e i decessi è stata, e continua ad essere, la nostra missione. E davvero non ha senso dividerci ancora tra rigoristi e aperturisti. Noi abbiamo applicato le misure dove serviva, quando serviva, con aperture graduate quando era possibile". (segue) (Rin)