Usa: Burns, da Cina principale minaccia per la nostra sicurezza (2)

- Diplomatico di carriera, Burns ha servito nel dipartimento di Stato per 33 anni e ha ricoperto numerosi incarichi ai vertici della sicurezza nazionale sotto amministrazioni sia democratiche che repubblicane. “Bill Burns è un diplomatico esemplare con decenni di esperienza sulla scena mondiale durante i quali ha tenuto la nostra gente e il nostro Paese al sicuro”, ha spiegato Biden annunciandone la nomina. “Condivide il mio profondo convincimento che l’intelligence deve essere apolitica e che i devoti professionisti dell’intelligence che servono il nostro Paese meritano gratitudine e rispetto. L’ambasciatore Burns porterà la conoscenza, il giudizio e la prospettiva di cui abbiamo bisogno per prevenire e affrontare le minacce prima che raggiungano i nostri confini. Il popolo americano – ha aggiunto il presidente - dormirà sonni tranquilli con lui come nostro prossimo direttore della Cia”. (Nys)