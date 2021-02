Usa: Biden annulla ordini esecutivi Trump su visti d'ingresso, città e architettura federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha annullato una serie di misure legislative portate avanti dal suo predecessore, Donald Trump. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", sottolineando che le nuove disposizioni riguardano la revoca di alcuni divieti sui visti d'ingresso negli Usa, l'annullamento di un ordine esecutivo riguardante gli standard dell'architettura federale e la revoca di un memorandum che chiedeva potenziali tagli ai finanziamenti per le città che, durante l'estate del 2020, sono state protagoniste delle proteste nate sull'onda del movimento "Black Lives Matter". Nel mese di settembre scorso, Trump ha firmato un promemoria di cinque pagine in cui ordinava ai capi delle agenzie federali di presentare un rapporto dettagliato sui fondi federali destinati a città come a Seattle, Portland, New York e Washington Dc, con l'idea di tagliare questo tipo di finanziamento.