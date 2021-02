© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione della discussione dei risultati del Referendum Atac in Assemblea capitolina i Radicali scendono in piazza del Campidoglio per una manifestazione di protesta chiamata 'Mai più RAGGIrati!', contro l’affidamento ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale. (ore 10)- Manifestazione in piazza del Campidoglio promossa dalle organizzazioni sindacali, Filt Cgil - Fit Cisl – Uil Trasporti a difesa del trasporto pubblico. (ore 14:30) (segue) (Rer)