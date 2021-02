Congo-Kinshasa: fonti delegazione Ue, nessun nostro funzionario presente in missione del Pam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun funzionario dell'Unione europea ha partecipato alla missione del Programma alimentare mondiale (Pam) che era in corso nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e alla quale ha preso parte l'ambasciatore d'Italia in Rdc Luca Attanasio, ucciso nell'agguato di Kibumba insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ed al dipendente del Pam Moustapha Milambo. Lo hanno dichiarato ad "Agenzia Nova" fonti della delegazione Ue in Rdc, precisando che il progetto era una missione congiunta del Pam e dell'ambasciata d'Italia a Kinshasa. (Res)