Francia: ministero Esteri, siamo in contatto con nostro cittadino detenuto in Iran

- La Francia mantiene dei contatti regolari con un suo concittadino detenuto in Iran. Lo ha reso noto il ministero degli Affari Esteri di Parigi in un comunicato. Secondo il Quai d'Orsay l'uomo avrebbe ricevuto delle visite consolari, mentre il ministero sarebbe in contatto con la sua famiglia. "Questo giovane turista, detenuto illegalmente da circa nove mesi, fa fronte a delle accuse false e contraddittorie", ha scritto su Twitter il suo avvocato, Saeid Dehgan, spiegando che i legali "non sono stati autorizzati ad accedere al contenuto dell'affare questo periodo". Secondo quanto riferisce il settimanale "Le Point", l'uomo si chiamerebbe Benjamin e avrebbe 35 anni. Il cittadino francese è stato arrestato nel maggio del 2020 mentre si trovava in Iran per fare un giro del Paese in auto. L'uomo è "in buona salute e ha potuto parlare tre volte con la sua famiglia al telefono", ha detto un suo conoscente a "Le Point".(Frp)