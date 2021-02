Governo: Cdm delibera esequie di Stato per ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 18.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi. Segretario, il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, ha deliberato le esequie di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e per il carabiniere Vittorio Iacovacci, vittime dell'attentato avvenuto il 22 febbraio 2021 in Congo. Lo si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi al termine della riunione odierna del Cdm. (Com)