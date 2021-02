Governo: Bellanova (Iv), onorata di svolgere ruolo viceministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova, dichiara di essere "onorata di essere stata chiamata a svolgere il ruolo di viceministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e voglio ringraziare qui uno ad uno tutti voi che mi state scrivendo per farmi i complimenti e gli auguri per la nomina". L'esponente di Iv aggiunge su Facebook: "Le infrastrutture ed i trasporti sono uno snodo cruciale per lo sviluppo, la riduzione dei divari, la coesione sociale e territoriale, la crescita delle imprese e di interi settori produttivi: chi viene da una regione del Sud Italia come me lo sa forse meglio di altri, anche se il tema riguarda purtroppo l'intero Paese. Riguarda tutte e tutti noi. E riguarda i diritti di cittadinanza. Mi metterò subito al lavoro, già da domattina, per dare il meglio collaborando con il ministro Enrico Giovannini e con gli altri colleghi. C’è molto lavoro da fare. So - continua Bellanova - di avere accanto a me ad aiutarmi in questa nuova sfida un partito, Italia viva, che questo tema lo ha messo al centro con le proposte del progetto 'Italia shock', una sincera amica alla presidenza della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, e tutte e tutti voi che mi sostenete sempre, con quel calore che mi rincuora e mi dà forza. Ancora grazie". (Rin)