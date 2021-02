Governo: Crippa (M5s), buon lavoro a squadra Movimento, siamo forza più rappresentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, rileva che "oggi la squadra di governo si arricchisce di una folta componente di validi esponenti del M5s. Siamo la forza più rappresentata. Ai colleghi - continua il parlamentare in una nota - vanno i miei complimenti e il mio augurio di buon lavoro. Voglio esprimere anche un sincero ringraziamento ai colleghi che, invece, hanno terminato la loro esperienza nell'esecutivo, per l'impegno e la serietà con cui hanno portato avanti il loro mandato". (Com)