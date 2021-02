Governo: Vincenzi (Pd Lazio), buon lavoro a Sartore, nuova sottosegretaria al Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nomine questa sera dei viceministri e dei sottosegretari completano la compagine che affiancherà il presidente Draghi. Nell'augurare buon lavoro a tutte e tutti, voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un sentito ringraziamento ad Alessandra Sartore nominata sottosegretaria al Mef". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "Una nomina che premia competenza, serietà e impegno così ben dimostrate da assessora al Bilancio nel difficilissimo e lungo percorso per il risanamento dei conti della Regione Lazio - aggiunge Vincenzi - . Impegno e competenza che sono certo metterà ora al servizio del Paese". (Com)