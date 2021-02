Usa: New York, governatore Cuomo accusato di molestie da ex assistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ex assistente del governatore di New York, Andrew Cuomo, ha accusato quest'ultimo di intimidazioni e molestie sessuali, dando seguito ad accuse esposte per la prima volta già a dicembre 2020. Lo riferisce l’emittente “Cbs”, sottolineando che Lindsey Boylan – ex capo dello staff dell’agenzia statale per l’economia – ha divulgato i dettagli della vicenda in un messaggio su “Medium”. Boylan ha accusato il governatore averla "toccata e baciata senza il suo consenso" durante un incontro privato. Cuomo è già al centro delle polemiche per via della questione relativa alle Rsa dello Stato di New York, nelle quali si sarebbero verificati più decessi associati all’infezione da Covid-19 di quelli riportati ufficialmente. Le direttive riguardati le case di cura emesse dal governatore potrebbero aver causato fino a 1.000 decessi da Covid. Lo rileva uno studio dell’Empire Center for Public Policy. In particolare, l’aver richiesto alle case di cura di ammettere pazienti Covid-19 in condizioni stabili avrebbe contribuito “a diverse centinaia, forse più di 1.000 decessi aggiuntivi di residenti" nelle Rsa. "La pandemia di coronavirus ha provocato il caos nelle case di cura in tutto il paese e in tutto il mondo, comprese le giurisdizioni che non hanno adottato politiche simili a quelle dell'amministrazione Cuomo", ha affermato il ricercatore dell’Empire Center, Bill Harmond. (segue) (Nys)