Usa: Biden, con conferma Thomas-Greenfield a Onu torna la diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nomina di Linda Thomas-Greenfield come rappresentante permanente Usa presso le Nazioni Unite “la diplomazia è tornata ed è al centro della nostra politica estera”. Lo sottolinea il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando in un messaggio su Twitter la conferma di Linda Thomas-Greenfield come rappresentante di Washington alle Nazioni Unite. “Non vedo l'ora di lavorare con lei per ricostruire le nostre alleanze, affrontare le sfide globali e ripristinare la leadership dell'America sulla scena mondiale'', ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Thomas-Greenfield, la cui nomina ha ricevuto ieri la conferma da parte del Senato federale degli Stati Uniti, ha ricevuto oggi le credenziali e giurato nelle mani della vicepresidente Kamala Harris. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha definito Thomas-Greenfield “un diplomatico esperto, profondamente impegnato nei valori americani e la scelta giusta per ricostruire la posizione della nostra nazione all'Onu e in altre sedi multilaterali”.(Nys)