Governo: Cdm nomina 39 tra viceministri e sottosegretari, ecco i nomi (2)

- Per quanto concerne il dicastero dell'Economia e delle Finanze, confermato il viceministro Laura Castelli (M5s), con sottosegretari Claudio Durigon (Lega), Maria Cecilia Guerra (Leu) ed Alessandra Sartore (Pd). Viceministri dello Sviluppo economico sono Gilberto Pichetto Fratin (FI) ed Alessandra Todde (M5s), con sottosegretario Anna Ascani (Pd). Come sottosegretari al ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali troviamo Francesco Battistoni (FI) e Gian Marco Centinaio (Lega). Ilaria Fontana (M5s) e Vannia Gava (Lega) sono nominate sottosegretari alla Transizione ecologica. Viceministri alle Infrastrutture ed ai Trasporti sono Teresa Bellanova (Italia viva) ed Alessandro Morelli (Lega), con Giancarlo Cancelleri (M5s) come sottosegretario. Rossella Accoto (M5s) e Tiziana Nisini (Lega) sono i nuovi sottosegretari al Lavoro ed alle Politiche sociali. Quanto al ministero dell'Istruzione, vengono nominati sottosegretari Barbara Floridia (M5s) e Rossano Sasso (Lega). Lucia Borgonzoni (Lega) diventa sottosegretario ai Beni ed alle Attività culturali, mentre alla Salute i sottosegretari sono Pierpaolo Sileri (M5s) ed Andrea Costa (NcI). (Rin)