Congo-Kinshasa: Ucoii su Attanasio, lasciamo che scelta religiosa sia fatto privato

- Con riferimento alle ultime notizie di stampa relative alla conversione all'Islam dell'ambasciatore d'Italia Luca Attanasio, barbaramente ucciso in un attentato nella Repubblica democratica del Congo lunedì 23 febbraio insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, l'Unione delle comunità islamiche d'Italia (Ucoii) ritiene di non doversi esprimere per rispetto alla famiglia del dottor Attanasio. La scelta religiosa appartiene alla dimensione personale e non deve incidere in alcun modo sulla percezione dell'orribile attentato. L'Ucoii invita tutti a non strumentalizzare la dimensione personale delle vittime e a pregare per loro e le loro famiglie. Così, in un comunicato, l'Unione delle comunità islamiche d'Italia. (Com)