© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema "determinazioni in merito ai risultati dei referendum consultivi svoltisi l'11 novembre 2018 in materia di trasporto pubblico locale". Sarà possibile seguire la diretta streaming. (ore 13)VARIE- Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021, 718° dalla fondazione di Sapienza Università di Roma. Dopo i saluti istituzionali, la Rettrice Antonella Polimeni pronuncerà la prolusione "Diseguaglianze, mobilità sociale e istruzione: quale ruolo per l'Università?". La senatrice a vita Elena Cattaneo terrà la lectio magistralis "Competere ad armi pari nella ricerca e nella vita". Parteciperanno alla cerimonia la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. È prevista la presenza del Ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi, della Ministra per l'Università e ricerca Maria Cristina Messa, della Ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna e della Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Sarà possibile partecipare alla cerimonia seguendo la diretta streaming. (ore 11) (segue) (Rer)