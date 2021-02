© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La Fondazione Sorgente Group rende omaggio ad Antonio Giuliano (Roma 1930-2018), archeologo e storico dell’arte, esponente di spicco della cultura italiana ed europea, presentando in streaming dallo Spazio Espositivo Tritone, il volume “Antonio Giuliano, mondi a confronto”, che raccoglie oltre sessanta suoi saggi - redatti tra il 1951 e il 2010 - e che porta a compimento il progetto del grande studioso di raccogliere e rendere facilmente fruibili i suoi scritti. Interverranno in diretta streaming: Claudio Strinati, Direttore scientifico, Fondazione Sorgente Group; Elena Ghisellini, Archeologia classica, Università di Roma Tor Vergata; Valentina Nicolucci, Curatrice per l’Archeologia, Fondazione Sorgente Group. (ore 18:30)- Manifestazione a piazza Montecitorio a Roma, dei lavoratori del trasporto aereo. La manifestazione nazionale, è stata organizzata dalle Federazioni di Settore della Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, per chiedere "risposte sulla crisi del settore" (ore 10.30) (segue) (Rer)