- VARIE- Sit-in di protesta in piazza del Campidoglio organizzato dagli ambulanti aderenti alla Fiva-Confcommercio, con il presidente nazionale Giacomo Errico e il presidente di Roma Valter Papetti. Motivo della manifestazione il ripristino dei bandi su aree pubbliche prospettati dalla sindaca Raggi. (ore 16)- Mostra "La via delle api, un percorso attraverso il mondo delle api e i loro prodotti". Saranno presenti Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente capitolina ai Beni culturali; Massimo Capula, Carla Marangoni, Paola Marzoli, curatori della mostra; Emanuela Ferretti presidente gruppo Api Sparse - Aps in apicoltura; Ugo della Marta, direttore Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana “M. Aleandri”. Musei Civico di Zoologia. Via Ulisse Aldrovandi, 18 a Roma. (ore 10) (Rer)