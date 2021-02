Governo: Salvini, buon lavoro a viceministri e sottosegretari Lega, molte donne e tante Regioni rappresentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguro buon lavoro a tutti i viceministri e sottosegretari della Lega e mi rammarico per gli esclusi, visto che almeno altre 30 persone avevano legittime ambizioni di governo. Siamo soddisfatti: metà dei nomi indicati sono donne, tante le Regioni rappresentate, dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio all’Emilia-Romagna, dalla Liguria al Friuli-Venezia Giulia". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)