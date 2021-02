M5s: Bonafede, sì del Movimento a governo Draghi è stato sofferto, chiediamoci cosa porterà di buono ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente quello del Movimento al governo Draghi è stato un sì sofferto, ma non dobbiamo chiederci cosa porterà ai cinque Stelle, ma cosa porterà di buono ai cittadini". Lo ha affermato l'ex ministro della Giustizia ed esponente del Movimento cinque stelle, Alfonso Bonafede, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. "Le motivazioni che mi hanno portato a dare la fiducia a Draghi - ha continuato il parlamentare - derivano da una situazione eccezionale in cui si trova il Paese e di rispondere all'appello del presidente della Repubblica, incidendo in parlamento e nella maggioranza sulle decisioni che verranno prese. Come ad esempio quando l'altro giorno sono andati a vuoto i tentativi di togliere la prescrizione. Dobbiamo esserci, dobbiamo incidere e dobbiamo cercare di stare compatti".(Rin)