Venezuela: opposizione si riunisce il 1 marzo per discutere partecipazione a elezioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione venezuelana ha annunciato che si riunirà lunedì 1 marzo per discutere una posizione unitaria da adottare in vista delle elezioni regionali, in programma quest’anno. Parlando oggi in conferenza stampa l’ex candidato presidenziale, Andrés Velasquez, del partito La Causa Radical, ha dichiarato: “Il tema delle regionali è tema di dibattito all’interno della coalizione dell’opposizione. Posso dirvi che, su richiesta dello stesso presidente Guaidó, lunedì inizieremo un dibattito su questo tema e personalmente spero che prenderemo una decisione al più presto possibile”. Alla conferenza è intervenuta anche Delsa Solorzano, del partito Encuentro ciudadano: “Siamo tutti qui uniti a lottare per avere le condizioni per partecipare alle elezioni”, ha dichiarato. (segue) (Vec)