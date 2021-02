Russia-Ue: rappresentante a Bruxelles, Mosca risponderà a eventuali sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia troverà un modo per rispondere alle nuove sanzioni dell'Unione europea. Lo ha affermato oggi il rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Ue, Vladimir Chizhov, spiegando come la reazione potrebbe essere asimmetrica. "In caso di ulteriori azioni distruttive dell'Unione Europea, la Russia non starà a guardare, ma troverà modi e metodi appropriati per influenzare la situazione", ha detto Chizhov all'emittente "Rossija 24". "Si può definire come una risposta asimmetrica o meno, ma naturalmente tali azioni non rimarranno senza conseguenze", ha sottolineato il diplomatico russo. (Rum)