Brasile: Camera approva legge che semplifica autorizzazione uso emergenziale vaccini

- La Camera dei deputati del Brasile ha approvato il decreto esecutivo del presidente della Repubblica che stabilisce in sette giorni il periodo entro cui l'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) è tenuta ad autorizzare l'uso emergenziale in Brasile di vaccini anti-Covid che hanno già incassato l'approvazione presso agenzie sanitarie di altri Paesi o di enti internazionali autorevoli. La lista comprende la Food and Drug Administration degli degli Stati Uniti, l'Agenzia europea per il farmaco, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency del Giappone e la National Medical Products Administration, della Cina, la Health Canada (Hc), la the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Mhra), del Regno Unito, l'Agenzia Coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca), Corea del Sud, il Ministero della Salute russo e l'Amministrazione nazionale di medicina, alimenti e tecnologia medica (Anmat). Il decreto esecutivo, che deve essere approvato dal parlamento entro 120 giorni dalla pubblicazione, era stato approvato lo scorso 5 febbraio dal Senato e sarà ora trasmesso alla presidenza della Repubblica per la promulgazione. (segue) (Brb)