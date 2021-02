Brasile: Camera approva legge che semplifica autorizzazione uso emergenziale vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura può accelerare, in particolare, l'autorizzazione all'uso del vaccino Sputnik V, sviluppato dall'industria farmaceutica Unione chimica collaborazione con l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif). Il testo modifica infatti la "legge Covid" (13.979/2020), approvata in febbraio del 2020 insieme allo stato di calamità pubblica e poi divenuta legge dopo il voto parlamentare in maggio, che stabilisce "l'autorizzazione eccezionale e temporanea per l'importazione e la distribuzione di materiali, medicinali, attrezzature e forniture nell'area sanitaria soggetta a sorveglianza sanitaria senza registrazione all'Anvisa considerati essenziali per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus". La condizione all'epoca era che i vaccini fossero stati registrati dalle autorità sanitarie di Stati Uniti, Unione europea, Giappone e Cina. (segue) (Brb)