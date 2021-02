Brasile: Camera approva legge che semplifica autorizzazione uso emergenziale vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del parlamento arriva inoltre a poche settimane dalla modifica da parte dell'Anvisa delle regole relative all'uso di vaccini contro la Covid-19. Secondo le regole stabilite in precedenza da Anvisa, per poter avanzare una richiesta di uso emergenziale di un vaccino nel paese, la casa farmaceutica doveva aver svolto in Brasile la sperimentazione della fase tre del vaccino sull'uomo. Questa norma è stata cancellata, aprendo la strada, anche in questo caso, all'eventuale approvazione del vaccino Sputnik V, sviluppato dalla Russia, oltre che del Covaxin, sviluppato dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech. Il direttore del settore medicinali e prodotti biologici di Anvisa, Gustavo Mendes Lima, spiegava che le case farmaceutiche dovranno solo fornire dati completi degli studi condotti all'estero sui farmaci. "Non possiamo basare le nostre decisioni su dati incompleti", affermava. (segue) (Brb)