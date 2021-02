© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 25 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV, II e Pari Opportunità. Odg: realizzazione presidi socio-sanitari per persone anziane non autosufficienti - Linee guidaOre 11 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni III, V, VI e I. Odg: 1) ruralizzazione della città:" frutteti a Torino"; 2) "orti urbani, pratiche di coltivazione permanenti e qualità della vita cittadina"Ore 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni II e III. Odg: illustrazione della proposta di PEC per l'ambito "Porta Susa stazione storica"REGIONEore 11:00, Sala UdP, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia incontra il presidente di Uncem Marco Bussone. (Rpi)