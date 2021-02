© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEEvento "Il sistema agro-alimentare della Lombardia. Covid-19, lo scenario futuro", organizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia e Unioncamere Lombardia. Intervengono, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia e Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia.Diretta streaming sul sito di Polis Lombardia (ore 10.30)Visita istituzionale dell'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, a una serie di aziende in provincia di Pavia, con particolare riferimento al settore calzaturiero. Il primo appuntamento è previsto a Gambolò, dove l'assessore farà tappa alla "Stilla Industries Italia srl". Successivamente, l'assessore Magoni si trasferisce a Vigevano, dove visiterà, nell'ordine, le aziende "Solazzo Calzature", "Almini srl" e "Guidolin Girotto".Stilla Industries srl, viale Industria S/N - Gambolò/Pv (ore 10.30)Solazzo Calzature, via Emilio Galli, 23/25/27 - Vigevano/PvAlmini srl, via San Pio da Pietralcina, 3 - Vigevano/PvGuidolin Girotto, via Orta, 27 - Vigevano/PvVARIESecondo dei due incontri "Per una nuova economia sociale" organizzato da Cisl Bergamo. Intervengono Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo, Don Cristiano Re, dell'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Bergamo; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Claudia Terzi, assessore Regione Lombardia; Alberto Brivio, presidente di Imprese e Territorio; Giuseppe Guerini, presidente ConfCooperative Bergamo, e Stefano Scaglia, presidente Confindustria Bergamo.Diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Cisl Bergamo (dalle 10 alle 12)Presentazione del 7° Report italiano sui Minibond, redatto dall'omonimo Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano. A seguire tre tavole rotonde a cui prenderanno parte, tra gli altri, i partner della ricerca. Nella prima Franca Belli (Mediocredito Trentino-Alto Adige), Maximilian Cellino (Il Sole 24 Ore), Leonardo Frigiolini (F&P Frigiolini & Partners Merchant), Cosimo Matarazzo (Sace), Gianpaolo Pavia (Mediocredito Centrale). Nella seconda Francesca Bartoli (Epic SIM), Vincenzo Carbonara (Cassa Depositi e Prestiti), Carlo Cerutti (Class CNBC), Massimo Fabiano (Banca Finint), Patrizio Messina (Orrick), Mario Mustilli (Sviluppo Campania). Nell'ultima Diomidis Dorkofikis (Foresight Group), Danilo Maiocchi (Innexta), Anna Marucci (Borsa Italiana), Fabrizio Negri (Cerved Rating Agency), Stefania Peveraro (BeBeez.it), Luca Plevna (ADB Corporate Advisory).Modalità telematica (ore 10.30)Presentazione alla stampa dei risultati della 10ª edizione del censimento Fai "I luoghi del cuore". Intervengono, tra gli altri, il presidente Fai Andrea Carandini, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e il vicepresidente esecutivo Fai Marco Magnifico. Coordina Stefano Lucchini, chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo.Piattaforma Zoom (ore 11.00)Prima giornata della seconda edizione di "Women 2027 #2", organizzata da Donne Si Fa Storia in collaborazione con le Unioni camerali di Lombardia, Veneto, Piemonte e Unioncamere Nazionale. Dialogo tra le europarlamentari Eleonora Evi (Gruppo Verdi Europei), Alessandra Moretti (Gruppo Alleanza Progressisti, Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), Isabella Tovaglieri (Gruppo Identità e Democrazia), la deputata Giuseppina Versace (Forza Italia) e cento imprenditrici di alto profilo da tutta Italia sui temi chiave per il prossimo futuro delle imprese al femminile, tra nuovo bilancio Eu 2021-2027 e strumenti straordinari come Next Generation EU. Emanuela Zilio (co-curatrice Donne Si Fa Storia) presenta i progetti e le azioni nate a seguito della prima edizione di Women (novembre 2019) e introduce l'innovativo Consorzio d'Imprese "The W Place". Tiziana Pompei, vice segretario generale Unioncamere condivide i risultati della XII edizione del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, il road show virtuale organizzato insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l'imprenditoria femminile italiani nel 2020.Modalità telematica (dalle 14 alle 18)Incontro organizzato da Fondazione Ambrosianeum e Fondazione Matarelli nell'ambito del ciclo "Le sfide della medicina nella odierna società del benessere" su "La Sindrome di Asperger: un disturbo o un modo diverso di guardare il mondo?". Intervengono Roberto Piccinelli, past president di Spazio Nautilus Onlus; Cecilia Carenzi, psicologa, supervisore del servizio di counseling, Fondazione Istituto Sacra Famiglia; Eleonora Boneschi, coordinatore didattico di Scuola Futuro Lavoro, Milano; Cristina Panisi, pediatra, Fondazione Sacra Famiglia, Varese; Servizio di Psicologia dell'Apprendimento e dell'Educazione in Età Evolutiva, Università Cattolica di Milano.Diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina Facebook di Fondazione Ambrosianeum (ore 17.30)Nell'ambito della programmazione online Triennale Upside Down, la conferenza "A New European Bauhaus: Spain", promossa da Triennale Milano e Instituto Cervantes di Milano. Intervengono Pilar Vélez, direttrice del Museu del Disseny di Barcellona; Álvaro Catalán de Ocón, designer; Kike Correcher, designer e membro del board di Valencia Capitale Mondiale del Design 2022; Mapi Millet, direttrice creativa di GAN. Introduce Teresa Inesta Orozco, direttrice dell'Instituto Cervantes di Milano. Modera Marco Sammicheli, Sovrintendente Museo del Design Italiano, International Relations Chief Officer, Triennale Milano.Piattaforma Zoom (ore 18.00)Incontro di Ispi "Congo: una terra senza pace" in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. Intervengono Giampiero Massolo, presidente Ispi; Paolo Magri, vice presidente esecutivo Ispi; Giovanni Carbone, responsabile del programma Africa Ispi; Donata Garrasi, direttore per gli Affari politici, Ufficio dell'Inviato speciale Onu per i Grandi Laghi; Maria Stella Rognoni, professore di Storia e Istituzioni dell'Africa, Università di Firenze; Francesca Sibani, giornalista di Internazionale e Jean-Léonard Touadi, senior advisor di Fao.Diretta streaming sulla pagina Facebook, canale YouTube e sito dell'Ispi (ore 18.00) (Rem)